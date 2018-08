Ant-Man and the Wasp si prepara a fare il botto al box-office cinese

Dei film targati Marvel Studios arrivati quest'anno, senza ombra di dubbio, Ant-Man and the Wasp era quello più "piccolo" che, certamente, non ambiva a cifre mastodontiche ottenute dai precedenti Black Panther e Avengers: Infinity War.

Ed infatti, l'Ant-Man and the Wasp di Peyton Reed, sebbene abbia esordito al primo posto dei più visti in USA ad inizio luglio, causa anche una concorrenza e delle nuove uscite accattivanti, non è riuscito a rimanere ben saldo alla sua posizione, scendendo di settimana in settimana sempre più giù nella top ten. Ma se molti davano per spacciato il film della Marvel, non avevano fatto i conti con il box-office internazionale. Complici anche i Mondiali di Calcio, la Walt Disney Pictures ha deciso di posticipare la release del cinecomic in molti mercati internazionali, Italia inclusa dove la pellicola è stata distribuita lo scorso 14 agosto, più di un mese dopo l'uscita originale.

Ed è qui che il film è andato alla grande, con 257 milioni di dollari incassati, per un totale complessivo nel mondo di 466 milioni. Ma le cose potrebbero cambiare quando il film arriverà in Cina. Secondo gli analisti del mercato cinese, il film di Reed dovrebbe debuttare con ben 65 milioni di dollari, che è molto di più di quanto incassò in Cina il primo film del 2015 (42 milioni). A quanto pare, c'è la possibilità che possa chiudere la sua corsa in questo mercato con addirittura 160 milioni di dollari, portando il suo incasso globale ancora più in alto e diventando a tutti gli effetti un gran bel successo per la Marvel.