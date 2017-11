Ant-Man and The Wasp set: Paul Rudd ci fa vedere il costume nuovo in un video!

Ant-Man And The Wasp ha terminato oggi le riprese. La notizia l'ha datausando Twitter e... Noi non vediamo l'ora di vedere il sequel di Ant-Man il 6 luglio 2018! Oraci regala un'occhiata ravvicinata al nuovo costume che indosserà il "suo"

Il video mostra l'attore che risponde a qualche domanda posta dai fan su un progetto non Marvel ma, riguardo il costume, Rudd ha detto:

"Questa cosa è fantastica, mi trovo sul set di Ant-Man and the Wasp e, anche se la Marvel in genere fa di tutto per non rivelare nessuna informazione ecco che posso mostrarvi un po' il nuovo costume. Non l'hanno visto in tanti e loro li cambiano ad ogni film, però sapete, è ancora qualcosa al passo con quello del film precedente."

Che ne dite? Vi piace?

Diretto da Peyton Reed, Ant-Man and the Wasp vede un cast formato da Paul Rudd aka Scott Lang, Evangeline Lilly nei panni di Hope Van Dyne, Michael Douglas nei panni di Hank Pym, Michael Peña nei panni di Luis, David Dastmalchian nei panni di Kurt, Judy Greer nei panni di Maggie, Randall Park nei panni dell'Agente Jimmy Woo, Laurence Fishburne nei panni del Dr. Bill Foster, Walton Goggins nei panni di Sonny Burch, Hannah John-Kamen nei panni di the Ghost, e Michelle Pfeiffer nei panni di Janet van Dyne.

Il film arriva in sala il 6 luglio del 2018 (USA).