Ant-Man e The Wasp saranno "più che partner" in questa seconda pellicola!

Il supereroe die la Wasp di Evangeline Lilly , al debutto nei panni della supereroina, saranno molto più che semplici partner in Ant-Man and The Wasp: saranno alla pari! Stessa importanza come personaggi, cioè.

Nonostante non ci sia ancora molto da dire sull'imminente sequel del cinefumetto dei Marvel Studios sull'uomo formica, qualcosina sta uscendo fuori, pian piano. Certo è che, naturalmente, l'attenzione, almeno per il momento, è tutta focalizzata su Black Panther, in arrivo in Italia il 14 febbraio, e su Avengers: infinity War, che vedremo a partire dal 25 aprile 2018.

Di certo sappiamo, oltre a questa piccola "chicca", che a dirigere la pellicola è tornato il regista del primo Ant-Man, Peyton Reed, e che il cast si è ampliato e annovera, tra gli altri, Laurence Fishburne che interpreterà il ruolo del Dr. Bill Foster, Hannah John-Kamen che sarà invece Ghost, Randall Park nei panni di Jimmy Woo e Walton Goggins nelle vesti di Sonny Burch.

Michelle Pfeiffer anche è a bordo, nel ruolo della matriarca Pym, Janet van Dyne, la Wasp originale, cioè, che si presume si sia persa nel Reame Quantico decadi orsono. La sua introduzione nel cinefumetto darà il via ad una nuova missione per il personaggio di Michael Douglas, Hank Pym, come anche per Scott e Hope, che cercheranno di riportarla nel mondo reale.

Parlando con Variety, durante la chiacchierata di promozione del suo ultimo film, The Catcher Was A Spy, al Sundance Film Festival, Paul Rudd ha parlato brevemente di ciò che i fan potranno aspettarsi dalla sua seconda pellicola "solo" per i Marvel Studios, Ant-Man And The Wasp, che vedremo in estate puntualizzando che il rapporto tra il suo personaggio e quello della Lilly saranno "molto uniti nel film". L'attrice è dunque prontissima per diventare la supereroina Wasp dopo aver operato dietro le quinte nel primo cinefumetto.

