Ant-Man and the Wasp sarà una commedia d'azione romantica?

hanno da sempre tentato di realizzare nuovi generi all'interno del solito genere - il- cercando di spaziare il più possibile, per mantenere fresco e appassionante il cinema supereroistico per il pubblico a digiuno di fumetti.

Per questo Captain America: The Winter Soldier è un thriller politico mentre Guardiani della Galassia una space opera, cosi come Iron Man 3 è un thriller tecnologico e, al contrario, Thor: Ragnarok è quasi una sorta di parodia estremizzata del genere. Il primo Ant-Man, per esempio, era stato definito un heist movie; per il suo sequel, Ant-Man and the Wasp, in arrivo a luglio, la Marvel potrebbe aver puntato ad un genere ancora inesplorato nell'Universo Cinematografico Marvel Studios.

Secondo alcuni repot, il cinecomic è descritto come una commedia d'azione romantica e, visto il curriculum vitae del regista Peyton Reed (regista di Ti odio, ti lascio, ti...), se confermato, non sarebbe nemmeno una grossa sorpresa.

Prima che iniziate a strapparvi i capelli, chiariamo subito che - se confermato - questo vuol dire che il film esplorerà maggiormente il rapporto tra l'Ant-Man di Paul Rudd e la Wasp di Evangeline Lilly, non tralasciando, ovviamente, l'azione e gli effetti speciali che un fan della Casa delle Idee si aspetta da questo tipo di pellicole.

Vi terremo aggiornati a riguardo.