Ant-Man and the Wasp sarà il film più collegato ad Avengers: Infinity War

I fan deinon vedono l'ora: domani debutterà in rete l'attesissimo secondo trailer ufficiale di Avengers: Infinity War . Nell'attesa, ihanno discusso di nuovi dettagli dal film.

Una pellicola come Avengers: Infinity War, che è culmine e nuovo inizio per l'intero Marvel Cinematic Universe, sicuramente avrà delle importanti ripercussioni sui film futuri dello studio. Eppure, intervistati a riguardo, i fratelli Russo hanno dato una risposta piuttosto interessante sulla pellicola che più si collegherà agli eventi di questo atteso cinefumetto in arrivo a fine aprile in Italia.

"Pensiamo che la Marvel faccia un gran lavoro nel realizzare pellicole che, seppur legate tra loro, possano offrire singolarmente una grande esperienza per gli spettatori" spiegano i due nell'intervista esclusiva "Da un punto di vista della trama, forse Ant-Man and the Wasp è il film che è maggiormente collegato ad Infinity War. Ma non possiamo parlarne liberamente.".

C'è da dire che queste dichiarazioni sono piuttosto interessanti e lasciano spazio a numerose speculazioni. Ant-Man and the Wasp dovrebbe esplorare il multiverso e le infinite possibilità che offre, e Avengers 4 sembra che avrà a che fare con questo concept, almeno secondo i rumor. Queste dichiarazioni potrebbero aver confermato questa teoria.