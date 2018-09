Ant-Man and the Wasp è il quinto incasso Marvel di sempre in Cina

Ant-Man and the Wasp è stato tutto sommato un successo discreto per la Marvel, ma il sequel con Paul Rudd ed Evangeline Lilly ha conquistato letteralmente il box-office cinese.

Secondo quanto riportato da Gavin Feng, che si occupa del box-office cinese, il film ha finito recentemente la sua corsa con un bottino di 122 milioni di dollari e questo lo rende automaticamente il quinto film della Marvel ad aver incassato di più in Cina. La pellicola di Peyton Reed si è piazzata, infatti, subito dietro a Iron Man 3, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War e ad Avengers: Infinity War.

Complessivamente finora, la Marvel ha racimolato circa 2 miliardi di dollari dal solo mercato cinese e conquistato il mercato globale quest’anno con le sue tre uscite: Avengers: Infinity War, Black Panther e Ant-Man and the Wasp si sono piazzati rispettivamente al primo, secondo e settimo posto del box-office internazionale, con oltre 2 miliardi per il crossover, 1.3 miliardi per il film di Ryan Coogler e 610 milioni per il sequel con Paul Rudd.

Che dire, un anno sensazionale per i Marvel Studios, che adesso si preparano già al lavoro del 2019, con l’arrivo in pompa magna a marzo dell’attesissimo Captain Marvel prima e di Avengers 4 nel maggio seguente.

Ant-Man and the Wasp sarà disponibile in digitale dal 2 ottobre e in home video dal 16 ottobre prossimo.

Sinossi: Agli arresti domiciliari in seguito agli eventi di Captain America: Civil War - in cui Lang si univa al team di Captain America -, Scott viene richiamato dal Dr. Hank Pym (Michael Douglas) e da sua figlia Hope van Dyne (Evangeline Lilly) per una nuova missione, in cui Ant-Man dovrà allearsi con Wasp - per l'appunto Hope. A fronteggiarli c'è Ghost, la villain interpretata dall'attrice Hannah John-Kamen(Ready Player One). Nel cast ritroveremo anche attori come Michael Pena, David Dastmalchian, Tip 'T.I.' Harris, Judy Greer, Bobby Cannavale e Abby Ryder Fortson. Tra le new entry sono da segnalare Randall Park, Laurence Fishburne e Walton Goggins; Michelle Pfeiffer, invece, interpreterà Janet Van Dyne, la Wasp originale, madre di Hope e moglie di Hank Pym.