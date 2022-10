Ant-Man and the Wasp: Quantumania, William Jackson Harper entra nel cast

A sorpresa una new entry last minute nel cast di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il terzo film del franchise MCU con protagonista Paul Rudd nei panni di Scott Lang. Nel film reciterà anche William Jackson Harper, star della sit-com The Good Place, in un ruolo che non è stato ancora annunciato pubblicamente.

Secondo quanto riporta Variety, Harper farà parte del cast del film in uscita il 17 febbraio 2023, primo capitolo della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe.



Il personaggio di Harper è ancora ignoto e Marvel per ora preferisce non commentare ma i rumor di queste ore parlano di un 'segreto gelosamente custodito'.

William Jackson Harper è molto noto tra il pubblico televisivo per il ruolo di Chidi Anagonye in The Good Place, sit-com andata in onda su NBC dal 2016 al 2020 e al cinema ha partecipato anche all'horror Midsommar di Ari Aster.



Anche Bill Murray è nel cast di Quantumania, insieme a Kathryn Newton e Jonathan Majors nei panni di Kang il Conquistatore.

Oltre a Paul Rudd il film riaccoglierà volti familiari come Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer e Randall Park, con Peyton Reed nuovamente dietro la macchina da presa. Quantumania sarà l'apripista di una nuova era del Marvel Cinematic Universe, pronto ad allungare ulteriormente il proprio arco narrativo.



Su Everyeye trovate il trailer di Ant Man 3, in attesa dell'uscita del film.