Ant-Man and the Wasp: Quantumania, trailer a momenti? 'Grosse cose in arrivo'!

Diversi fan fortunati hanno potuto vedere il trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania la scorsa estate al Comic-Con di San Diego e al D23 Expo del mese scorso. Ma quando verrà pubblicato il trailer del terzo film con protagonista Paul Rudd nei panni di Scott Lang? Probabilmente prima del previsto.

L'ipotesi più accreditata faceva riferimento all'uscita nelle sale di Black Panther; in concomitanza con la distribuzione del film di Ryan Coogler diversi appassionati hanno ipotizzato che potesse essere pubblicato finalmente il trailer di Ant-Man 3.



Un tweet pubblicato dall'account ufficiale del film potrebbe essere invece un indizio sulla sua distribuzione anticipata.

"Grandi cose in arrivo... " si legge nel tweet di Ant-Man 3. Anche ad inizio ottobre anche il produttore del film ha parlato dell'uscita del trailer, incuriosendo i fan.

Paul Rudd riprende il ruolo di Scott Lang nel film, al fianco di Evangeline Lilly, con Michelle Pfeiffer nei panni di Janet Van Dyne e Michael Douglas in quelli di Hank Pym e Jonathan Majors nel ruolo di Kang il Conquistatore.



Anche Bill Murray sarà nel cast di Ant Man 3, uno dei film più attesi del Marvel Cinematic Universe. Il primo film è uscito nel 2015, seguito da Ant-Man and the Wasp nel 2018, sempre diretto da Peyton Reed.

Paul Rudd è apparso nel ruolo di Scott Lang anche nei film di Captain America e Avengers nell'MCU.



Uno dei personaggi più attesi è quello di Jonathan Majors: ecco come sarà Kang in Ant Man 3.