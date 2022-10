Ant-Man and the Wasp Quantumania: nel primo trailer la guerra contro Kang ha inizio!

Marvel ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, terzo capitolo del franchise con protagonisti Paul Rudd ed Evangeline Lilly che vedrà ancora alla regia Peyton Reed. Nel trailer ci viene presentata finalmente l'incarnazione di Kang Il Conquistatore che sicuramente rivedremo nella Multiverse Saga.

Il trailer comincia mostrando la nuova quotidianità di Scott Lang, il quale dopo aver salvato l'universo insieme agli Avengers vive i suoi giorni di fama, nonostante la maggior parte della gente lo confonda ancora con Spider-Man! Tuttavia, un giorno la figlia riesce a creare un collegamento tra la Terra e il Regno Quantico e per errore tutti i protagonisti, compreso Hank Pym e la moglie, interpretati ancora da Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, vengono risucchiati dentro il Regno Quantico.

A quanto pare Janet Van Dyne nasconde un segreto per via del fatto di aver vissuto per anni all'interno del Regno prima di essere riportata alla realtà nel film precedente. Il trailer di Quantumania ci mostra per la prima volta in assoluto il volto della nuova variante di Kang, impersonato ancora da Jonathan Majors, che avevamo visto nei panni di Colui che Rimane in Loki. Fa una fugace apparizione anche il personaggio sconosciuto interpretato da Bill Murray. Nel cast anche Kathryn Newton e Randall Park.

"Sapete, sono molto entusiasta di condividere questo progetto con voi ragazzi all'inizio del prossimo anno. Al momento, una cosa che mi è piaciuta di questo film è che abbiamo sempre scherzato sul fatto che Ant-Man si fa piccolo, ma vi assicuro che questo film sarà enorme. Siamo stati in grado di mostrare alcune cose al D23 e ne vedremo molte altre in autunno e ovviamente prima della premiere all'inizio del prossimo anno, ma vi assicuro che è divertente riavere tutta la famiglia riunita e vi assicuro che ci sarà una grande avventura che penso ci porterà in direzioni completamente diverse dalle precedenti", aveva commentato il produttore Brian Gay.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha una data d'uscita fissata al 15 febbraio 2023. Come anticipato da Kevin Feige Ant-Man 3 si collegherà ad Avengers 5.