Ant-Man and the Wasp: Quantumania, le tracce della colonna sonora sono spoiler? I dettagli

È capitato in passato con Star Wars - La minaccia fantasma e ora potrebbe essere lo stesso. In passato, due settimane prima dell'uscita nelle sale del primo film della saga prequel, due titoli dei brani della colonna sonora contenevano degli spoiler giganteschi sul film. Si può dire lo stesso per Ant-Man and the Wasp: Quantumania?

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Ant-Man and the Wasp: Quantumania. I fan si chiedono se Ant-Man 3 potrà battere Avatar 2 nel prossimo weekend. Voi cosa ne pensate?



Per quanto riguarda la colonna sonora, nonostante il titolo non sia così esplicito come Qui-Gon's Noble End o Qui-Gon's Funeral, potenzialmente svela un passaggio importante della trama del film MCU.

Composta da Christophe Beck e disponibile per lo streaming su Spotify e per l'acquisto su Amazon, la colonna sonora presenta un brano con il titolo Threnody for a Reformed Dick. La trenodia è un canto funebre e chiaramente questo dettaglio suggerisce ai fan che non tutti sopravvivranno al film.



La presenza di Kang il Conquistatore potrebbe comunque aver preparato gli spettatori ad una possibile morte di uno dei personaggi ma questo titolo sottolinea ancora di più quest'eventualità.

Nel terzo film di Ant-Man, Scott Lang insieme alla figlia Cassie, Hope van Dyne e i suoi genitori, si trova intrappolato nel Regno Quantico e dovrà affrontare un nuovo temibile avversario: Kang il Conquistatore.



Non perdetevi la nostra recensione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, da ieri nelle sale cinematografiche.