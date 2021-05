Ant-Man and the Wasp: Quantumania, tornerà un vecchio villain del MCU?

In un post di Instagram poi prontamente cancellato, Evangeline Lilly, che nel franchsie interpreta Wasp, potrebbe aver accidentalmente rivelato il ritorno di un vecchio villain del MCU nell'attesissimo Ant-Man and the Wasp: Quantumania di Peyton Reed, che uscirà nelle sale cinematografiche tra due anni.

Nel post (screenshottato in calce) si vede che la Lilly ha infatti taggato tra i comprimari del progetto anche Corey Stoll, che nel primo capitolo della saga vestiva i panni di Calabrone. Che sia un indizio su di un suo eventuale ritorno? Se sì, come?



Stando a quanto riportato da diversi outlet americani, il terzo capitolo del franchise MCU ha il titolo di lavorazione Goat Rodeo, che significa letteralmente "rodeo di capre", il che è decisamente esilarante considerando la scrittura di Reed e in generale la linea commediata della saga.



Feige ha anche svelato rivelato che Kathryn Newton erediterà la parte di Cassie per il nuovo film del MCU. Il presidente e produttore dei Marvel Studios non ha fornito spiegazioni per giustificare il recast, né si è sbottonato sul ruolo che Cassie assumerà nel terzo episodio della saga di Scott Lang. Nello specifico: diventerà la supereroina Stature? La scelta della Newton, una delle giovani attrici più gettonate del momento, lascia supporre che il personaggio di Cassie ricoprirà una grande importanza.



Ant-Man and The Wasp: Quantumania uscirà nelle sale cinematografiche americane il 17 febbraio del 2023.



