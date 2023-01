Ant-Man and The Wasp: Quantumania, nuovo teaser: Kang ha già ucciso gli Avengers?

A poche settimane dall'uscita del trailer finale di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, i Marvel Studios hanno condiviso sui vari profili social un nuovo teaser dell'attesa pellicola, che arriverà nelle sale italiane il prossimo 15 febbraio.

Nel breve video promozionale, intitolato "Before", un momento in particolare è riuscito a catturare l'attenzione dei fan. Durante uno scontro con Scott Lang (Paul Rudd), Kang il Conquistatore fa al nostro eroe una domanda terrificante: "Ti ho già ucciso prima?" Ricollegandosi così proprio al titolo del video, Kang suggerisce che potrebbe quindi aver già eliminato in passato un certo numero di Avengers.

In molti si sono chiesti se Scott sarà effettivamente in grado di sconfiggere Kang, che come ben sapete ricoprirà il ruolo del grande villain delle prossime fasi del MCU. Dopo aver debuttato nella serie di Disney+ Loki nelle vesti di una delle varianti del personaggio, Jonathan Majors tornerà quindi per il terzo capitolo di Ant-Man per dare inizio alla dinastia di Kang.

Oltre a Rudd e Majors, in Ant-Man and the Wasp: Quantumania vedremo Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Kathryn Newton, William Jackson Harper e Bill Murray, che interpreterà Lord Krylar.

Per salutarvi, vi lasciamo con una recente clip di Ant-Man 3 con Kang e Janet.