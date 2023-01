Ant-Man and the Wasp: Quantumania, QUELLA star MCU torna in un ruolo diverso!

Prima della distribuzione del nuovo trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Marvel ha pubblicato una sinossi del film, nella quale è confermata la presenza di una delle star più apprezzate dai fan MCU.... in un ruolo differente rispetto al passato! Una notizia che ha sorpreso gli appassionati del franchise.

La star è David Dastmalchian, che sarà presente in Quantumania ma non interpreterà Kurt, personaggio a cui ha prestato il volto nei precedenti due capitoli cinematografici. L'attore vestirà i panni di Veb, un personaggio inedito che non compare nemmeno nei fumetti Marvel Comics.



Ecco la sinossi che annuncia la novità, con le riprese aggiuntive di Ant-Man 3 che sono ancora in corso:"I partner dei supereroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure in Ant-Man and the Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer), Hank Pym (Michael Douglas) e la figlia di Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), la famiglia si trova ad esplorare il Regno Quantico, interagire con strane nuove creature ed imbarcarsi in un'avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che credevano possibile. Diretto da Peyton Reed, e prodotto da Kevin Feige e Stephen Broussard, Ant-Man and the Wasp: Quantumania comprende nel cast Jonathan Majors nei panni di Kang, David Dastmalchian nel ruolo di Veb, Katy O'Brian nei panni di Jentorra, William Jackson Harper nei panni di Quaz e Bill Murray nei panni di Lord Krylar".



La sinossi svela anche il nome del personaggio di Bill Murray, una delle new entry più attese. Non perdetevi il nuovo trailer di Ant-Man 3, in attesa dell'uscita del film a marzo.