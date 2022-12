Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ecco il primo sguardo ufficiale a M.O.D.O.K.

Mancano ancora dei mesi all'uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ma dopo un primo trailer galvanizzante i fan non vedono l'ora di assistere a un'avventura davvero emozionante, dopo due film sul personaggio di Scott Lang più incentrati sul versante da commedia. Grazie al merchandise, possiamo dare un primo sguardo ufficiale a M.O.D.O.K.

Benvenuto nel Marvel Cinematic Universe a The Mental Organism Designed Only for Killing (L'Organismo Mentale Progettato Solo per Uccidere) - o appunto M.O.D.O.K. - farà il suo debutto in live-action nel MCU in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che darà il via alla Fase 5 con un'avventura nel Regno Quantico subatomico. I supereroi Ant-Man (Paul Rudd) e Wasp (Evangeline Lilly) non si scontreranno con M.O.D.O.K. fino a quando Quantumania dei Marvel Studios non arriverà nelle sale il 17 febbraio, ma un nuovo merchandising della Funko ha rivelato il look di M.O.D.O.K. per come apparirà nel sequel targato Marvel Studios.

La linea di Funko Pop di Quantumania presenta anche un ulteriore sguardo a un'altra macchina per uccidere: il signore del tempo Kang il Conquistatore (Jonathan Majors).

Quantumania sarà "più epico di un normale film su Ant-Man", ha dichiarato a Looper l'ex responsabile dello sviluppo visivo dei Marvel Studios Anthony Francisco, che ha disegnato il M.O.D.O.K. del MCU. "È stato molto divertente perché è uno dei personaggi preferiti che disegnavo quando ero più giovane, con lui che combatteva contro [l'Incredibile Hulk]. Sapevano che avrei reso giustizia al [modo in cui il personaggio era stato presentato nel] fumetto. Al produttore Kevin Feige è piaciuta molto la mia interpretazione e non vedo l'ora di mostrarla".

Nei fumetti, M.O.D.O.K. era l'agente e tecnico dell'A.I.M. George Tarleton, trasformato nel computer vivente originariamente noto come M.O.D.O.C. (Mental Organism Designed Only for Computing) dagli scienziati dell'Advanced Idea Mechanics. Dalla sua sedia del giorno del giudizio, il mutante intellettualmente superiore con la testa gigante è stato contrastato spesso nei fumetti da Capitan America, Iron Man, Hulk e i Vendicatori, che hanno sventato i ripetuti tentativi di M.O.D.O.K. di dominare il mondo.

Sebbene l'identità del M.O.D.O.K. in live-action in Quantumania sia tenuta nascosta, alcune voci sostengono che l'interprete del personaggio si tratterà di un volto familiare ai fan del franchise di Ant-Man.

Dopo l'ultimo trailer di Ant-Man 3, avete scoperto il nuovo costume di Scott Lang nella pellicola?