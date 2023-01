Ant-Man and The Wasp: Quantumania, Scott Lang morirà? Parla Paul Rudd

Sono molte le teorie che girano sul futuro del Marvel Cinematic Universe e una delle più recenti sembra addirittura ipotizzare che Scott Lang potrebbe perdere la vita nel corso di Ant-Man and The Wasp: Quantumania. Scopriamo cosa ha da dire Paul Rudd a tal proposito.

Parlando con Empire Magazine l'attore ha tentato di reprimere le preoccupazioni dei fan sulla possibile morte di Ant-Man, spiegando che c'è davvero molta roba da raccontare in questa pellicola e che certamente il futuro di Scott Lang riserverà ancora molte sorprese.

"Penso che avremo davvero molte cose da raccontare con questo film" ha detto Paul Rudd rispondendo poi anche ad un'altra domanda scottante che circola tra gli appassionati del franchise guidato da Kevin Feige. Secondo molti infatti, Scott Lang potrebbe diventare il nuovo leader degli Avengers nell'era post-Endgame, essendo il primo personaggio ad incontrare il nuovo cattivo Kang dopo Loki e potendolo quindi conoscere con anticipo e meglio rispetto agli altri eroi del MCU.

Su questa ipotesi che si fa strada con sempre più insistenza, l'interprete di Ant-Man ha detto: "Di queste cose ne parlano in stanze a cui io non posso accedere".

Ant-Man 3 darà il via alla Fase 5 e per scoprire dunque cosa accadrà in questo nuovo corso del franchise, non ci resta che attendere. L'uscita nelle sale è prevista per il prossimo 15 febbraio 2023.