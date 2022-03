Ant-Man and The Wasp: Quantumania, rivelata la scena d'apertura del film?

Sebbene riprese di Ant-Man and The Wasp: Quantumania siano terminate da tempo, sembrerebbero star trapelando alcune foto e video dal set, come questo che trovate anche dopo il salto. Sarà davvero la scena d'apertura del sequel come vogliono i rumor?

Guardatelo come se ne va felice per le strade di San Francisco, con in sottofondo Welcome Back di John Sebastian.

Chi? Ma Scott Lang, ovviamente!

Il protagonista della saga di Ant-Man sembra passarsela alla grande dopo il blip, almeno stando a questo montage sulle note della sigla di Welcome Back Kotter (I ragazzi del sabato sera) che parrebbe, stando a quanto riportato anche dall'account Instagram PaparazziPodcast, la scena d'apertura del nuovo film.

"Bentornato Ant-Man! Un primo sguardo a #PaulRudd mentre gira un montage musicale che potrebbe essere la scena d'apertura di Ant-Man 3".

L'abbigliamento e l'ambientazione sembrano essere gli stessi dalle foto con protagonista Paul Rudd trapelate qualche giorno fa, probabilmente scattate proprio durante le riprese di questa scena.

Al momento sappiamo davvero molto poco di ciò che potrebbe accadere in Ant-Man and The Wasp: Quantumania, ma a giudicare da questo piccolo scorcio, è rassicurante vedere che la saga diretta da Peyton Reed continuerà ad avere lo stile più leggero e scanzonato che l'ha sempre contraddistinta.

E voi, che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.