Ant-Man and the Wasp: Quantumania, rivelata la data di uscita su Disney+

In un recente post su Twitter, l'account ufficiale Disney+ ha annunciato quanto potremo assistere ad Ant-Man and The Wasp: Quantumania sulla celebre piattaforma: il 17 maggio 2023, a distanza di tre mesi dal debutto in sala - era il 15 febbraio 2023 in Italia.

Diretto da Peyton Reed e scritto da Jeff Loveness, il film, quarto capitolo della saga sull'uomo formica, narra l'avventura di Scott, Cassie Lang e Hope van Dyne, che si ritrovano accidentalmente intrappolati nel Regno Quantico. È lì che dovranno affrontare una nuova, temibile minaccia per l'intero universo: Kang il Conquistatore, un supercriminale proveniente dal XXX secolo e capace di viaggiare nel tempo.

La pellicola ha incassato 474 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget di produzione di 200 milioni. Su Rotten Tomatoes ha ottenuto un indice di gradimento del 47%, con un voto medio di 5,6 su 100, mentre su Metacritic il punteggio è stato di 48 su 100.

Molti spettatori si chiedono perché il gap tra l'uscita al cinema e quella su Disney Plus sia stato così grande – per Doctor Strange nel Multiverso della Follia, per esempio, coincideva con un mese e mezzo, – al punto che alcuni hanno imputato un "ritardo" simile alla crescente complicazione per le accuse a Jonathan Majors, interprete di Kang il Conquistatore in Ant-Man 3. Lo stato penale dell'attore è ancora incerto, e i prossimi sviluppi della vicenda decreteranno il suo grado di responsabilità nella vicenda.

