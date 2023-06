Ant-Man and the Wasp: Quantumania, lo speciale Assembled rinviato per Jonathan Majors?

Ant-Man and the Wasp: Quantumania/b> ha riportato nelle sale Scott Lang alle prese con un un viaggio e una nuova avventura nel regno quantico. Dopo l’uscita del film su Disney+, la casa di Topolino ha deciso di rimandare lo speciale riguardante il film a causa delle controversie giudiziarie legate a Jonathan Majors, villain dell’opera-

Vi riportiamo un articolo che esplora l’ispirazione che sta dietro la fantascienza di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, film che ha decretato il successo dell’attore che interpretato Kang e che si è poi ripetuto nell’ultimo film della saga di Rocky, Creed III, prima di essere accusato di violenza domestica finendo in tribunale.

La controversia legale ha inferto un colpo terribile all’ascesa dell’attore, mettendo in discussione il prosieguo della sua collaborazione con le produzioni del Marvel Cinematic Universe e portando la Disney a rimandare l’uscita dello speciale dietro le quinte, Assembled, legato all’ultimo film di Peyton Reed.

Nonostante i legali dell’attore continuino a proclamarne l’innocenza, le varie case di produzione, sempre più preoccupate dall’emergere di situazioni di questo tipo, stanno reagendo evitando di mettere Majors al centro dei propri progetti, almeno fino a quando non si avrà un verdetto certo sulla questione.

Disney non ha dato una versione ufficiale riguardo lo spostamento dello speciale contenente interviste al cast e al team creativo, ma in molti ritengono che l’unica spiegazione plausibile sia da attribuire allo scandalo che ha coinvolto il californiano.

Lo speciale di Assembled del film Marvel sarebbe dovuto uscire il 14 giugno 2023 e, in attesa di avere una nuova data da segnare sul calendario, vi lasciamo a tutti gli easter egg presenti in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.