Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la resa dei conti con Kang il Conquistatore nello spot!

Scott Lang e Kang il Conquistatore sono alla resa dei conti nel nuovo spot televisivo di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il terzo capitolo del franchise MCU con protagonista Paul Rudd nei panni di Ant-Man. Il video mostra alcuni frammenti inediti dello scontro e diverse sequenze dei trailer del film di Peyton Reed.

Lo spot televisivo sottolinea a più riprese la schiacciante superiorità di Kang su Scott Lang mentre Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer) avverte il protagonista della capacità del nemico di 'infrangere le linee temporali'. Non perdetevi il nuovo teaser di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.



In una recente intervista Jonathan Majors ha sottolineato i diversi caratteri di Scott Lang e Kang, fattori che contribuiscono a peggiorare la relazione tra i due.

"Ant-Man è un burlone, un ragazzo divertente. E ora c'è Scott Lang che affronta Kang il Conquistatore, che non scherza. Ha senso dell'umorismo e lo scoprirete. Ma non scherza" afferma Majors.



Nel cast del film che mostrerà Scott Lang insieme a Cassie, Hope van Dyne e i suoi genitori intrappolati nel Regno Quantico e costretti ad affrontare Kang, ci sono anche Evangeline Lilly, Kathryn Newton, Michelle Pfeiffer, Michael Douglas e Jonathan Majors.



Anche Bill Murray reciterà in Ant-Man 3 nel ruolo di Lord Krylar. Il film, il trentunesimo del longevo franchise, aprirà definitivamente le porte della Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe.