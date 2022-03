Ant-Man and The Wasp: Quantumania, un personaggio non farà ritorno nel sequel: ecco chi

Nel terzo capitolo della saga di Ant-Man non rivedremo uno dei personaggi che ci ha accompagnato finora nella saga, almeno a detta del suo interprete.

Sembra che Ant-Man and The Wasp: Quantumania sarà un film bello carico dal punto di vista di storia e personaggi, e anche se per ora non sembra che andrà vicino a Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange nel Multiverso della Follia in quanto a (possibili) camei, non possiamo ancora escludere nulla, perché con la Marvel si sa, mai dire mai.

Ed è forse per questo che non si è riuscito a trovare spazio per Kurt, il personaggio interpretato da David Dastmalchian. In una recente intervista, infatti, l'attore ha rivelato che non sarà di ritorno.

"Non sembra che ci sarò... Ma va bene così. So che stanno realizzando qualcosa di incredibile" ha dichiarato, aggiungendo però che "Non vedo l'ora di vedere cosa farà adesso Peyton (Reed). È uno dei miei registi preferiti. Ed è sempre così impegnato. Ho provato a restare in contatto con lui, ma sta facendo un film incredibile al momento".

Per ora sappiamo molto poco sul nuovo film, ma le prime foto e un video dal set di Ant-Man 3 ci hanno confermato che la pellicola manterrà il suo stile di sempre. Vedremo però solo al cinema come verrà impiegato in questo caso.