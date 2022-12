Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ancora multiverso nel nuovo spot

Dei prossimi passaggi del Marvel Cinematic Universe, Ant-Man and the Wasp: Quantumania è sicuramente il più atteso: sulle spalle del film con Paul Rudd grava l'ingrato compito di risollevare l'umore de fan dopo una Fase 4 giudicata da molti deludente, ma le premesse per far bene sembrano esserci davvero tutte.

A confermare le nostre impressioni arriva un nuovo spot rilasciato proprio in queste ore: dopo aver dato uno sguardo al MODOK di Ant-Man and the Wasp: Quantumania abbiamo adesso modo di tornare in giro per il multiverso in compagnia di Scott Lang e soci, grazie alla riproposizione di alcune scene già viste nei precedenti trailer.

Il multiverso appare dunque più inquietante e confusionario che mai, così come appare più minaccioso che mai un Kang che anche in questo caso fa la sua comparsa durante gli ultimi secondi di filmato: il personaggio di Jonathan Majors sarà ovviamente la vera star del film, ed è chiamato ora a confermare il suo potenziale da villain dopo una presentazione efficace ma volutamente soft durante gli ultimi episodi di Loki.

E voi, cosa vi aspettate da questo nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe? Diteci la vostra nei commenti! Peyton Reed, intanto, ci ha svelato alcuni dettagli sul personaggio di Bill Murray in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.