Ant-Man and the Wasp: Quantumania, I montatori raccontano il lavoro sul Consiglio dei Kang

È passato quasi un mese dall’uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania che ha introdotto la nuova fase del Marvel Cinematic Universe, la Saga del Multiverso. Già sappiamo che il villain dei prossimi film della Casa delle Idee sarà il Kang di Jonathan Majors, già presentatoci nella scena di metà titoli di coda nelle sue differenti versioni.

Il Consiglio dei Kang è stato presentato al pubblico, portando alla luce differenti versioni del Conquistatore, tutte interpretate da Jonathan Majors che, in una recente intervista, ha ammesso la sua incredulità nel vedersi assegnato il ruolo in Ant-Man and The Wasp: Quantumania.



In un’intervista a Variety, i montatori di Ant-Man and the Wasp: Quantumania hanno spiegato il processo di realizzazione di quella difficile scena: “Con Kang è stato tutto fatto in Motion Control. Giravamo una versione di Jonathan e con Peyton sceglievamo i momenti che ci piacevano, perché ogni movimento era leggermente diverso a seconda della messa a fuoco o della lente. Quindi, sapevamo che se ci fosse piaciuta una determinata scena di Rama-Tut, allora avremmo dovuto scegliere una certa ripresa del Centurione Scarlatto. Avevamo i supervisori agli effetti speciali sul set per coprirci le spalle e aiutarci”.



Parlando di Majors e del suo lavoro nell’interpretare Kang hanno poi aggiunto: “La cosa più divertente è stata vedere Jonathan entrare nel personaggio per ogni versione di Kang. Entrava sul set e ogni volta che entrava aveva una personalità diversa. É stato incredibile vedere parte del suo processo e capire quanto fosse attento. Perché era l’unica cosa che si potesse ottenere da lui nel processo”.



Majors ha parlato, a proposito del suo modo di interpretare i suoi personaggi, di come non abbia voluto nessun consiglio per lavorare su Kang in Ant-Man and the Wasp: Quantumania e, stando alle parole di chi ha lavorato con lui sul set del film Marvel, sembra essersela cavata bene anche da solo.