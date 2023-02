Ant-Man and the Wasp: Quantumania, anche Miss Minutes vi chiede di non fare spoiler

Dei film del Marvel Cinematic Universe post-Avengers: Endgame, Ant-Man and the Wasp: Quantumania è uno di quelli su cui vige il più alto grado di allerta spoiler: il film con Paul Rudd si preannuncia come uno snodo fondamentale per il franchise, con una Fase 5 che prenderà il via proprio in occasione delle nuove avventure di Scott Lang.

Spoiler che potrebbero ovviamente interessare soprattutto Kang: il personaggio ritenuto da Jonathan Majors la più grande minaccia per l'MCU ricoprirà un ruolo importantissimo in quest'occasione, presentandosi a noi finalmente nelle vesti di vero e proprio villain dopo la comparsa nei panni del relativamente innocuo Colui-Che-Rimane sul finale di Loki.

A proposito di Loki, a fare a modo suo un accorato appello contro gli spoiler è stata in queste ore proprio Miss Minutes: "Ricordate di tenere pulite quelle timeline... Gli altri impiegati non hanno ancora avuto il permesso di vedere la timeline" si legge sul profilo Twitter ufficiale dell'adorabile (o insopportabile, a seconda di come la pensiate) orologio animato apparso proprio nella serie con Tom Hiddleston.

Insomma, per chiunque abbia la fortuna di assistere alle anteprime di Ant-Man 3 il messaggio è chiaro: tenete chiusa quella bocca fino a nuovo ordine! Tornando a Kang, intanto, Paul Rudd ci ha spiegato quanto importante sia stato Jonathan Majors per i ritmi di questo Ant-Man and the Wasp: Quantumania.