Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Michelle Pfeiffer conferma la data d'uscita!

Tra Fantastici 4, una miriade di nuove serie TV e trailer nuovi di zecca, durante il Disney Investor Day ha fatto capolino anche il tutt'altro che sgradito nuovo capitolo di Ant-Man, per gli amici Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Ma quando arriverà in sala il nuovo film con Paul Rudd ed Evangeline Lilly?

Certo, parlare di date precise è quanto mai un azzardo attualmente: la situazione mondiale in cui versiamo non consente di fare ragionamenti a lungo termine con grande sicurezza, né tantomeno Disney ha parlato ufficialmente di release in tale giorno di tale anno.

Qualcosa in più di un semplice indizio arriva però da una fonte decisamente autorevole, vale a dire Michelle Pfeiffer: l'interprete di Wasp sembrerebbe infatti aver spoilerato inavvertitamente (?) l'anno di uscita del film. "Ant-Man and the Wasp: Quantumania. In arrivo nel 2022!" si legge sul profilo Instagram dell'attrice: possiamo essere abbastanza certi, dunque, che il film di Peyton Reed arriverà in sala tra due anni.

Il 2022 si prospetta quindi un anno decisamente interessante in chiave Marvel: in quel periodo dovremmo infatti assistere anche all'esordio di Black Panther 2, Thor: Love and Thunder e Captain Marvel 2... Slittamenti permettendo, s'intende! Quale di questi film attendete di più? Fatecelo sapere nei commenti! I fan, intanto, immaginano già i collegamenti tra Ant-Man 3 ed Avengers: Endgame; vediamo, inoltre, che aspetto potrebbe avere Kang il Conquistatore in Ant-Man 3.