Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Marvel ha dato priorità alla CG di Black Panther 2!

Secondo quanto riporta Vulture, attraverso alcune testimonianze anonime tra i membri del team VFX Marvel, molte risorse per la CG sono state destinate a Black Panther: Wakanda Forever a discapito di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, l'ultimo film della saga diretto da Peyton Reed con protagonista Paul Rudd.

In attesa di sapere se Ant-Man 3 finirà su Disney+, a quanto pare un team più piccolo si è occupato di Ant-Man and the Wasp: Quantumania; sempre in base a quanto si legge su Vulture, il problema più grande sarebbero state alcune incertezze di Peyton Reed, la cui visione sarebbe cambiata nel corso della produzione.



Dalle testimonianze pare si sia manifestato del malcontento nel team VFX perché le risorse per fare un ottimo lavoro erano poche e molti sarebbero subentrati in corsa, durante la lavorazione.

"Non ho ancora visto il film finito. C'erano alcune sequenze interessanti su cui stavamo lavorando che sembravano promettenti ma ci sarebbero potute essere più persone coinvolte nel progetto. Forse più soldi spesi. Con molti di questi progetti su cui si lavora contemporaneamente le risorse si assottigliano. La qualità inizia a mancare. Non puoi aspettarti che tutte le società di VFX offrano un lavoro della massima qualità, soprattutto se hai intenzione di farlo con un budget inferiore" dichiarano dal team di lavoro.



Secondo altre testimonianze, Marvel non avrebbe avuto intenzione di investire troppo nel gruppo di lavoro del VFX, ottenendo risultati altalenanti. Voi cosa ne pensate? Avete già visto il nuovo film di Peyton Reed?

Sul nostro sito trovate la recensione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.