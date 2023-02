Ant-Man 3, Kathryn Newton contesta il doppiaggio: "Non l'ho mai detto!"

Non è raro che una scena figuri nel trailer ma non nella pellicola definitiva: nel caso di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, però, l'attrice Kathryn Newton (interprete di Cassie Lang) non ha affatto accettato una scelta simile, al punto da prendere di mira il regista Peyton Reed.

In particolare, ad averla fatta arrabbiare è la consapevolezza che quella scena non sia stata tagliata dal film, poiché progettata fin dall'inizio per rientrare esclusivamente nel trailer. Così ha dichiarato Newton in un'intervista a BBC Radio 1: "Se mi sono arrabbiata con Peyton Reed è per una scena del trailer. Perché io faccio una cosa del genere: [respiro eccitato], mentre lo staff, attraverso l'ADR, mi ha fatto dire 'papà'". Per chi non lo sapesse, con ADR si intende Automated or Additional Dialog Replacement, cioè il processo di ri-registrazione del dialogo in post-produzione.

"Ma io non dico 'papà'!" ha ribadito l'attrice. "Nel film, quella parola non la pronuncio proprio. Adesso guarda la pellicola, poi confrontala con il trailer. Le due scene non coincidono affatto, è tutto una farsa. Nessun 'papà', soltanto un respiro strano. Che posso farci? La mia bocca si muove in maniera parecchio articolata". Ciò non esclude tutto il suo impegno sul lavoro, ovviamente: nonostante la giovane età, la performance nel terzo capitolo della saga sull'uomo formica è stata esemplare. Come riesce a esprimere una capacità del genere? A quanto pare, per recitare in Ant-Man 3, Kathryn Newton ha preso spunto dalla giovane Cassie.

Un resoconto così concitato degli eventi ci permette di scoprire sempre più la personalità esuberante dell'attrice: in un'altra occasione, invece, Paul Rudd ha paragonato Kathryn Newton di Ant-Man 3 a Tom Holland.