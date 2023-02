Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Kathryn Newton vede il bicchiere mezzo pieno

È lecito affermare che la Marvel non volesse cominciare la Fase 5 in questo modo. Ant-Man and the Wasp: Quantumania sta collezionando quelle che sono tra le peggiori recensioni che il Marvel Cinematic Universe abbia mai avuto, assestandosi al 48% su Rotten Tomatoes e raccogliendo soltanto 363 milioni di dollari al box office.

Le principali critiche, che spiegherebbero il crollo al box office di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, si riferiscono ad una storia confusa che mette in secondo piano l’eroe, a una computer grafica non scadente e al villain Kang che appare non all’altezza del suo predecessore Thanos.

Stando però alle parole di Kathryn Newton, non tutto sarebbe da buttare via. Parlando a THR, l’attrice ha infatti affermato: “É stata una cosa enorme. Mi piace andare su TikTok a vedere gli edit dei fan. Vuol dire che stanno dando peso al film e che lo stanno guardando attentamente. Sono felice che lo stiano vedendo e che gli diano tanta importanza”. Sicuramente una risposta diplomatica, specialmente visti i giudizi negativi riguardo la performance dell’attrice.

Nonostante tutto i Marvel Studios sembrerebbero avere grandi piani per il futuro del personaggio: non è passato inosservato, infatti, di come l’MCU si stia lentamente sestando per l’ascesa di un importante numero di supereroine tra cui Cassie Lang, Shuri, Ironheart, Yelena e Kate Bishop che incontreremo in team negli Young Avengers con qualche eroe più esperto a fare loro da guida.

Per ora, Ant-Man and the Wasp: Quantumania si posiziona tra i peggiori film dell’universo Marvel, sperando che I Guardiani della Galassia Vol.3 possa essere all’altezza e sia in grado di far recuperare terreno a un franchiste che ultimamente appare un po’ stanco.

Per i più curiosi lasciamo un articolo che si riferisce a tutti gli easter egg di Ant-Man and the Wasp: Quantumania