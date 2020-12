Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Kathryn Newton parla del suo ingresso nel MCU

Durante il gigantesco Investor Day Disney di pochi giorni fa, Kevin Feige ha avuto modo di rivelare il titolo ufficiale del terzo capitolo di Ant-Man, che si chiamerà Ant-Man and the Wasp: Quantumania, e anche che la lanciatissima Kathryn Newton vestirà i panni di Cassie Lang nel film scritto e diretto da Peyton Reed.

A poche ore dal grande annunciato, proprio l'attrice del divertente e sfrenato Freaky di Christopher Landon ha avuto modo di commentare il suo casting nei panni della figlia di Scott Lang, ruolo già cambiato tre volte nel corso dei primi due capitoli e di Avengers: Endgame.



Ha infatti scritto la Newton via Instagram: "L'altra sera ho sognato di essere diventata una supereroina". Nessun sogno, invece, ma tutto reale, tant'è che i fan dell'attrice stano già esultando in massa via social.



Il 2022 si prospetta quindi un anno decisamente interessante in chiave Marvel: in quel periodo dovremmo infatti assistere anche all'esordio di Black Panther 2, Thor: Love and Thunder e Captain Marvel 2... Slittamenti permettendo, s'intende! Quale di questi film attendete di più? Fatecelo sapere nei commenti! I fan, intanto, immaginano già i collegamenti tra Ant-Man 3 ed Avengers: Endgame; vediamo, inoltre, che aspetto potrebbe avere Kang il Conquistatore in Ant-Man 3.



