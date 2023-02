Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Kathryn Newton commenta l'attenzione dei fan sui social

Kathryn Newton, star di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ha partecipato alla serata di premiazione dei SAG Award e sul red carpet si è intrattenuta con i giornalisti parlando dell'aumentata esposizione mediatica dopo il film MCU e della reazione dei fan a ciò che pubblica sui social, in particolare su TikTok.

”È stata una cosa grossa. Adoro andare su TikTok e vedere gli edit dei fan. Non si dovrebbe fare, è una cosa brutta. Ho detto che amo pubblicare 'thirst trap' [post provocanti]. Stavo scherzando ma mi fa piacere. Ad ogni modo, i fan prestano attenzione e mi piace che lo facciano, e sono soltanto grata che mi osservino" ha dichiarato Newton.



In Ant-Man and the Wasp: Quantumania Kathryn Newton interpreta la figlia di Scott Lang (Paul Rudd), Cassie, che insieme al padre e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) e i suoi genitori, Janet (Michelle Pfeiffer) e Hank (Michael Douglas), rimangono intrappolati nel Regno Quantico. Saranno costretti ad affrontare un nuovo temibile villain del Marvel Cinematic Universe, Kang il Conquistatore (Jonathan Majors).



