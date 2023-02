Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Kang avrebbe dovuto brandire una spada?

Probabilmente la parte peggiore del fallimento di Ant-Man and the Wasp: Quantumania riguarda la questione che la Marvel potrebbe avere avuto tra le mani un film molto migliore di quello che è stato poi presentato al pubblico, come dimostrerebbe un video dietro le quinte che mostra un epico combattimento con protagonista Kang.

Mentre i protagonisti dell'ultimo film Marvel cercano di sopravvivere alle critiche, come dimostrano le recenti dichiarazioni di Kathryn Newton a proposito dell'attenzione dei fan per Ant-Man and the Wasp: Quantumania, i detective del web trovano nuove prove di come il film diretto da Peyton Reed sarebbe potuto essere prima di aggiustamenti dell'ultimo momento.

Ad alimentare queste convinzioni, legate per altre vie anche al finale, una scena di un combattimento cui partecipa lo stunt chiamato a impersonare Kang. Il video in questione ritrae Xavier Lake, il doppione di Jonathan Majors, in un combattimento con Ant-Man e Wasp in cui il villain brandisce una spada.

La sequenza, che lasciamo in calce e che è stata pubblicata su Twitter dall’account @MCU_Covered (dopo essere apparsa prima di essere rimossa sulla pagina della stunt di Evangeline Lilly), è un riferimento pre effetti speciali utile come guida per la produzione, quindi non è da escludere la possibilità che la spada impugnata da Kang potesse essere soltanto un surrogato dell’arma che abbiamo visto nelle sale.



Certo, la coreografia del combattimento pare destinata all’inclusione di una spada nella scena e se la cosa dovesse essere vera potrebbe essere che gli Studios abbiano deciso di sostituire l’arma di Kang per differenziarlo da Thanos e creare un maggiore senso di discontinuità tra le due fasi della saga e tra i due villain.

Possiamo dire che la missione, almeno in parte, sia riuscita, con Jonathan Majors che ruba la scena e Kang che risulta essere assolutamente convincente e ben riuscito. Un cattivo che brandisce una spada però, è un classico amato dal pubblico e non ci sentiamo, in tal senso, di disilludere tutti i fan riguardo un futuro Kang con tanto di lama al seguito.