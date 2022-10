Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Jonathan Majors è Kang in una splendida fan art!

Ant-Man and the Wasp: Quantumania darà ufficialmente il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe e lo farà introducendo quello che probabilmente dovrebbe essere il villain principale della nuova saga partita al termine di Endgame: Kang il Conquistatore. A dare volto al personaggio sarà Jonathan Majors, apparso come Colui che rimane in Loki.

Mentre i fan si domandano se questa versione cinematografica di Kang avrà un look aderente a quello visto nelle pagine dei fumetti, un artista su Instagram, che si fa chiamare @Subi.Ozil, ha creato un nuovo design per mostrare come Majors potrebbe apparire come Kang il Conquistatore nel suo costume completo. Nella fan art, Majors assume il classico look di Kang con elmo e volto blu. L'attore sembra assolutamente minaccioso nei panni del cattivo e questo dovrebbe rendere i fan entusiasti di vederlo affrontare gli Avengers al completo (dato che il prossimo film sui Vendicatori della Marvel si intitolerà Avengers: The Kang Dynasty).

Nel frattempo, sono emersi indizi su quando potrebbe uscire il primo trailer di Ant-Man 3. Ne ha parlato, infatti, il produttore Brian Gay:

"Sapete, sono molto entusiasta di condividere questo progetto con voi ragazzi all'inizio del prossimo anno. Al momento, una cosa che mi è piaciuta di questo film è che abbiamo sempre scherzato sul fatto che Ant-Man si fa piccolo, ma vi assicuro che questo film sarà enorme. Siamo stati in grado di mostrare alcune cose al D23 e ne vedremo molte altre in autunno e ovviamente prima della premiere all'inizio del prossimo anno, ma vi assicuro che è divertente riavere tutta la famiglia riunita e vi assicuro che ci sarà una grande avventura che penso ci porterà in direzioni completamente diverse dalle precedenti".

Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha una data d'uscita fissata al 15 febbraio 2023. Nel corso del trailer mostrato alla D23, a quanto pare, Kang ha già ucciso gli Avengers nel Multiverso.