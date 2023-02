Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Jonathan Majors si è ispirato al collega Randall Park

Randall Park tornerà nei panni di Jimmy Woo in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ruolo già interpretato nel precedente film del 2018, Ant-Man and the Wasp. L'attore sta partecipando alla promozione del film e una conversazione con la stampa insieme a Jonathan Majors ha svelato un dettaglio interessante.

La star che interpreta Kang il Conquistatore ha ammesso di essersi ispirato alla performance del collega nel ruolo di Jimmy Woo.

Randall Park ha raccontato di aver utilizzato un approccio shakespeariano per il ruolo di Jimmy e nel corso della conversazione Majors ha dichiarato:"Mi dispiace molto ma quell'approccio ti è stato essenzialmente rubato".



"Oh, davvero?" ha risposto Park. E Majors ha confermato ironico:"Sì, mi dispiace". Randall Park ha ribattuto:"Potrei dirlo, potrei dire... Era il mio obiettivo". Kang il Conquistatore è il personaggio in assoluto più atteso della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe. In una recente intervista Jonathan Majors ha dichiarato di essersi ispirato a Heath Ledger nel ruolo del Joker in Il cavaliere oscuro, diretto dal regista britannico Christopher Nolan.



Ant-Man and the Wasp: Quantumania riporta sul grande schermo Scott Lang/Ant-Man (Paul Rudd), che insieme alla figlia Cassie (Kathryn Newton) e Hope van Dyne (Evangeline Lilly) con i suoi genitori, rimane intrappolato nel Regno Quantico. Dovranno affrontare un temibile nuovo avversario: Kang il Conquistatore.



La Dinastia Kang ha inizio e su Everyeye trovate il nostro approfondimento sull'argomento.