Ant-Man and The Wasp: Quantumania, Johnathan Majors è Kang in una nuova fanart

Jonathan Majors la fa da padrona in questa nuova fanart di Kang il Conquistatore, il villain che interpreterà nel terzo capitolo della saga con Paul Rudd e Evangeline Lilly, Ant Man and The Wasp: Quantumania.

Tra i prossimi progetti dei Marvel Studios il più vicino nel tempo è sicuramente Doctor Strange in the Multiverse of Madness, e tra la storia e i personaggi che promette di portare sullo schermo e con tutti i camei che sembrerebbe poter avere, non stupisce che sia anche tra i più attesi.

Ma poco più in là avremo anche Ant-Man and The Wasp: Quantumania, e da quel che sappiamo finora al riguardo non è affatto da sottovalutare anche questo titolo, a partire dal villain dichiarato Kang il Conquistatore che sarà interpretato da Jonathan Majors.

E alcuni fan mostrano tutto il loro entusiasmo per la pellicola mostrandoci che aspetto potrebbe avere il cattivo di Majors nel film.

"Colui che rimane. Volevo realizzare una piccola fanart di Jonathan Majors nei panni di Kang Il Conquistatore! È stato fantastico in Loki, e non vedo l'ora di vedere cosa farà dopo! Spero vi piaccia!" crive infatti Mizuri su Instagram, nel post con la fanart che trovate anche in calce alla notizia.

Non sappiamo ancora quali personaggi vedremo di preciso nel film (c'è chi dice vi sia anche M.O.D.O.K., chi vorrebbe il debutto dei Fantastici 4 proprio in Ant-Man 3...), ma di certo Majors saprà terrorizzarci nei panni di Kang. Siete d'accordo?