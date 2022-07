Ant-Man And The Wasp: Quantumania, prime info sul trailer: c'è anche Kang!

Nelle scorse ore al Comic-Con è stato diffuso primo poster di Ant-Man And The Wasp: Quantumania e ora, sempre dall'evento organizzato nella città di San Diego in California, ci giungono le prime notizie in merito al trailer della pellicola che aprirà la FASE 5 del MCU.

La clip inizia con Scott alias Ant-Man che legge il suo libro, Look Out for the Little Guy, a una folla in una libreria ma all'improvviso riceve una chiamata che lo informa che sua figlia Cassie è in prigione. Scott le dice che non dovrebbe cercare di essere un'eroina, prima che loro due e la famiglia Pim vengano risucchiati nel regno quantico e separati, con la voce fuori campo di un uomo che sembra essere Colui che resta, ovvero il Kang di Majors.

Peyton Reed ha detto durante il breve panel dedicato ad Ant-Man And The Wasp: Quantumania che il film introdurrà gli spettatori "molti nuovi personaggi" ed "esplorerà il regno quantico, che non è sempre quello che pensi che sia".

Paul Rudd ha invece ammesso che a dispetto dei primi due film stand-alone, il suo personaggio è molto soddisfatto della sua vita ma che comunque, il pericolo è sempre dietro l'angolo e che non sempre è possibile restare tranquilli con le grandi minacce che incombono su questo e altri universi: "É abbastanza soddisfatto di se stesso e del suo ruolo nel salvare l'universo, ma c'è sempre altro lavoro da fare".

Ricordiamo che l'uscita di Ant-Man And The Wasp: Quantumania è prevista per il prossimo 17 febbraio 2023.