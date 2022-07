Ant-Man and the Wasp: Quantumania inaugurerà un nuovo supergruppo? Gli ultimi rumor

Tra un Doctor Strange nel Multiverso della Follia e un Thor: Love and Thunder, ci siamo quasi dimenticati di quel passaggio fondamentale che potrebbe essere, per il Marvel Cinematic Universe, questo Ant-Man and the Wasp: Quantumania: il film con Paul Rudd si preannuncia ricco di sorprese, soprattutto stando agli ultimi rumor.

Mentre già si parla del futuro di Kang nel Marvel Cinematic Universe dopo Ant-Man 3, che dovrebbe segnare la prossima apparizione del villain presentatoci in Loki, un insider ha infatti anticipato alcune cose che potremmo vedere nel nuovo film sulle avventure di Scott Lang, tra supergruppi e nuovi supereroi.

Già, perché stando a quanto riportato da KC Walsh in Ant-Man and the Wasp: Quantumania potremmo effettivamente assistere alla nascita di una nuova 'famiglia' di eroi (no, non saranno gli Young Avengers): Lang, d'altronde, ha effettivamente fatto parte di più di una formazione nell'universo Marvel cartaceo, per cui l'ipotesi non sembra poi così implausibile.

Un'altra indiscrezione vede invece la figlia di Scott, Cassie Lang (interpretata da Kathryn Newton, qui in posa con Paul Rudd) diventare a sua volta una supereroina: anche in questo caso si tratta di un'informazione da prendere con le pinze... Ma insomma, in questi casi mai dire mai! Vi piacerebbero queste soluzioni? Diteci la vostra nei commenti! L'appuntamento in sala è per il prossimo febbraio.