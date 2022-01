Ant-Man and the Wasp: Quantumania è 'il migliore della trilogia' per Evangeline Lilly

Manca ancora parecchio all'uscita al cinema di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che salvo ripensamenti dovrebbe approdare nelle sale di tutto il mondo nell'estate del 2023. Intanto, però, Evangeline Lilly è già pronta a definirlo il migliore dei tre per quanto riguarda il franchise dedicato ai personaggi in questione. Ecco che altro ha detto.

Parlando ai microfoni di Digital Fix, Evangeline Lilly non ha esitato a definire Ant-Man and the Wasp: Quantumania il migliore dei tre film del franchise diretto interamente finora da Peyton Reed. L'attrice ha anche parlato delle difficoltà causate dal girare un film del genere durante una pandemia: "Abbiamo terminato le riprese alla fine di novembre. E' stato il più difficile da girare. Ed è stato anche l'unico che abbiamo fatto mentre c'era il lockdown per il Covid. Questo ha aggiunto tutta una serie di complicazioni nel realizzarlo. Ha anche aggiunto parecchio stress. Ha reso le situazioni molto impersonali perché non puoi vedere i volti degli altri".

Parlando del film vero e proprio, però, Lilly è convinta si tratti del migliore della trilogia di Ant-Man and The Wasp: "I set dei film sono già impersonali abbastanza. C'è così tanto che succede in continuazione. e molte cose devono essere finite entro poco tempo e il livello di intensità è davvero alto. Quindi è stata un'esperienza realizzare il film con le misure anti-Covid. Però credo davvero che, quello che abbiamo fatto, la roba che abbiamo girato e il materiale a disposizione, penso si tratti del migliore finora".

Intanto nel corso di una recente uscita, Bill Murray ha svelato di essere un villain in Ant-Man and the Wasp: Quantumania; l'attore se l'è lasciato scappare anche se non sappiamo se sia tutta una strategia sarcastica dello stesso attore.

Cosa ne pensate? Quale villain Marvel credete possa interpretare Bill Murray? Diteci la vostra nei commenti! Alcuni rumor, intanto, parlano del possibile debutto di MODOK in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.