Ant-Man and the Wasp: Quantumania: Hank e gli abitanti del regno quantico nel nuovo video

Mentre attendiamo l’uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, programmata in Italia per il 15 febbraio 2023, una nuova clip ci aiuta a capire quale sarà il tono del film mentre i protagonisti saranno intenti a esplorare il regno quantico.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania trasporterà i nostri eroi nel regno quantico, definito come le fondamenta del multiverso Marvel e abitato da personaggi sicuramente particolari. Mentre già si susseguono le voci sulla produzione di Ant-Man 4, possiamo scoprire nuovi dettagli riguardanti l’ultimo film di Peyton Reed dalle featurette promozionali che sono state rilasciate sulla rete.

In una sequenza caratterizzata dalla massiccia presenza di computer grafica, Hank Pym, Janet Van Dyne e Hope Van Dyne stanno scoprendo le meraviglie del regno quantico con l’Ant-Man originale che sembra molto affascinato da quello che vede. Nel video che lasciamo in calce all’articolo, Hank, alla vista di un personaggio che gli ricorda un fiore di broccolo non può fare altro che esclamare: “Holy sh*t!”. Un momento divertente di stupore che rappresenta una delle rare occasioni in cui in un film Marvel viene utilizzato un linguaggio scurrile.

Il film sarà caratterizzato dalla presenza di Jonathan Majors nei panni di Kang, la più grande minaccia mai vista in un film Marvel e servirà da prologo per la nuova fase del Marvel Cinematic Universe, definita come la Saga del Multiverso.

Non vediamo l’ora, dunque, di incontrare Kang e di vedere come si inserirà nel Multiverso della casa di Spider-Man.