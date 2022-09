Ant-Man and the Wasp: Quantumania, first look di MODOK grazie al merchandising!

Dopo un assaggio di MODOK nella serie animata Hulu, i fan potranno vederlo nella versione live action in Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Grazie al merchandising del film è possibile dare un primo sguardo al personaggio, che sembra molto diverso dal materiale originale. Trovate l'immagine in calce alla news.

MODOK sarà il villain del film diretto da Peyton Reed, che vede il ritorno di Paul Rudd nei panni di Scott Lang/Ant-Man, al fianco di altri volti noti del franchise come Michael Douglas, Evangeline Lilly e Michelle Pfeiffer. Quantumania si collegherà direttamente ad Avengers 5, come confermato da Kevin Feige.



In ogni caso MODOK non sarà l'unica ostilità nel film, visto che troveremo Jonathan Majors nei panni di Kang il Conquistatore.

Majors ha interpretato anche la versione di Colui che resta nella serie tv del Marvel Cinematic Universe, Loki, al fianco di Tom Hiddleston, star dello show nei panni del celebre fratellastro di Thor (Chris Hemsworth) nel Marvel Cinematic Universe.



Ant-Man and the Wasp: Quantumania racconta le vicende di Scott Lang alle prese con le conseguenze delle proprie scelte in quanto padre e supereroe. Lang sarà costretto ad indossare nuovamente i panni di Ant-Man e combattere al fianco di Wasp (Evangeline Lilly) per sconfiggere un nuovo e potente nemico.



Il film uscirà a quattro anni di distanza dal titolo precedente: leggete la nostra recensione di Ant-Man and the Wasp, nelle sale nel 2018.