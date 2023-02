Ant-Man and the Wasp: Quantumania, nel film riferimenti alla creazione di Civil War II?

Ant-Man and the Wasp: Quantumania sta ottenendo grande successo al box-office. Il film di Peyton Reed contiene diversi collegamenti con racconti che vedremo nel futuro prossimo del MCU, Avengers: The Kang Dynasty e Secret Wars in primis. Tuttavia, il film potrebbe contenere dei riferimenti anche alla creazione di Civil War II.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Ant-Man and the Wasp: Quantumania. In tre giorni Ant-Man 3 ha incassato quasi quanto i due film precedenti in Italia.



Poco prima dell'uscita di Captain America: Civil War al cinema nel 2016, Marvel Comics pubblicò Civil War II, nel quale Iron Man affronta Captain Marvel.

Proprio come il primo, il fumetto sequel inizia con la premessa che gli Avengers scoprono un Inumano con la capacità di vedere nel futuro e assistere ai crimini prima che accadano. Proprio per questo motivo nascono due fazioni; Tony Stark crede che arrestare le persone in base a ciò che potrebbero fare in futuro è sbagliato, mentre Carol Danvers sostiene che si tratta di uno strumento da utilizzare assolutamente per arrestare le persone prima che compiano il crimine. Per questo motivo nasce lo scontro.



E Quantumania cosa c'entra? Nel film viene presentato un personaggio chiamato Quaz, in grado di leggere le menti delle persone. Egli sfugge all'ira di Kang alla fine del film prima di essere trascinato sulla Terra 616 insieme a Scott Lang e Hope van Dyne. Nel film il potere di leggere le menti viene sfruttato soprattutto come linea comica, ma potrebbe essere utilizzato anche in una chiave maggiormente drammatica.



Potrebbe passare da Quaz la possibile creazione di Civil War II nel Marvel Cinematic Universe? Nel frattempo non perdetevi la nostra recensione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.