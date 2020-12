Ant-Man and The Wasp: Quantumania, Evangeline Lilly è entusiasta del titolo del film

Durante l'Investor Day di qualche settimana fa, Kevin Feige ha annunciato l'esuberante titolo ufficiale del terzo capitolo di Ant-Man, che è Ant-Man and The Wasp: Quantumania, e adesso tramite il suo profilo persona Instagram l'interprete di Wasp, Evangeline Lilly, ha rivelato di essere davvero entusiasta del nome scelto per il film.

L'attrice ha infatti condiviso una foto sua in compagnia di Paul Rudd nel corso del tour promozionale di Ant-Man and The Wasp, scrivendo in didascalia: "Quantomania???????? Ora, QUESTA è la migliore idea che io abbia sentito ultimamente". Non c'è che dire, l'interprete sembra davvero felice di questo titolo ufficiale, che ovviamente tira in ballo la tecnologia quantica che ha comunque permesso ai Vendicatori di tornare indietro nel tempo in Avengers: Endgame e cancellare infine dall'esistenza Thanos.



Feige ha anche svelato rivelato che Kathryn Newton erediterà la parte di Cassie per il nuovo film del MCU. Il presidente e produttore dei Marvel Studios non ha fornito spiegazioni per giustificare il recast, né si è sbottonato sul ruolo che Cassie assumerà nel terzo episodio della saga di Scott Lang. Nello specifico: diventerà la supereroina Stature? La scelta della Newton, una delle giovani attrici più gettonate del momento, lascia supporre che il personaggio di Cassie ricoprirà una grande importanza.



Ant-Man and The Wasp: Quantumania uscirà nelle sale cinematografiche americane nel corso del 2022, a data da destinarsi.