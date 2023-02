Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Evangeline Lilly:'È il momento per lo spin-off di Hope'

Il debutto di Ant-Man and the Wasp: Quantumania è dietro l'angolo così come l'inizio della Fase 5 del MCU, con il ritorno di Scott Lang, interpretato da Paul Rudd, e Hope van Dyne, interpretata da Evangeline Lilly, in una nuova avventura. Lilly ha parlato in un'intervista di Hope e del suo futuro in un possibile spin-off.

A Variety l'attrice ha dichiarato:"Farò una proposta, penso che sia il momento per uno spin-off di Hope. Per un film indipendente di Wasp. Siamo d'accordo? Siamo d'accordo? Qualcuno lo comprerà?".



Ma non è finita qui. Qualche tempo fa Evangeline Lilly ha parlato anche di un altro potenziale spin-off che unirebbe tutte le eroine del franchise in un'unica storia.

"Sì! Mi piacerebbe esserci. Mi piacerebbe realizzarlo. Quel giorno in cui abbiamo girato la scena in Endgame in cui eravamo solo noi donne è stato il giorno maggiormente speciale che abbia mai vissuto". Nel frattempo potete scoprire le prime reazioni a Ant-Man and the Wasp: Quantumania, definito lo 'Star Wars della Marvel'.



Ant-Man and the Wasp: Quantumania è diretto da Peyton Reed e vede Scott Lang (Rudd) rimanere intrappolato nel Regno Quantico con Cassie Lang (Kathryn Newton), Hope van Dyne (Lilly) e i suoi genitori, interpretati da Michelle Pfeiffer e Michael Douglas.



Di fronte avranno un nuovo temibile nemico, Kang il Conquistatore, con il volto di Jonathan Majors. Da questo film la Dinastia Kang ha inizio e ne abbiamo scritto nel nostro approfondimento che trovate sul sito.