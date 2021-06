Ant-Man and the Wasp: Quantumania, tutto quello che c'è da sapere sul nuovo film Marvel

Come sappiamo, a quanto pare, stando a Paul Rudd, la produzione dell'attesissimo Ant-Man and the Wasp: Quantumania di Peyton Reed sarebbe già cominciata in Inghilterra nelle ultime ore, occasione ghiottissima per fare un recap generale su tutto ciò che sappiamo sul terzo capitolo del franchise targata Marvel Studios.

Innanzitutto, sappiamo che torneranno ovviamente Paul Rudd ed Evangeline Lilly nei rispettivi panni di Scott Lang/Ant-Man e di Hope van Dyne/Wasp, ma anche il mitico Michael Douglas e la preziosissima Michelle Pfeiffer nei ruoli del Dr. Hank Pym e Janet van Dyne, genitori di Hope. Ci sono anche due importanti new entry nel cast di Quantumania: la prima è la lanciatissima Kathryn Newtoon nella parte di Cassie Lang, che segna dunque un terzo e definitivo recasting, mentre la seconda è Jonathan Majors nel ruolo di Kang il Conquistatore, che sarà il villain del film.



Data la presenza di Kang, le voci degli ultimi mesi darebbe quasi per scontata una connessione con la serie di Loki attualmente in uscita su Disney+, e questo guardando tanto alla presenza della TVA e dei Custodi del Tempo, quanto al personaggio di Ravonna (Gugu Mbatha-Raw), che nei fumetti ha un legame molto stretto proprio con Kang.



Al momento non ci sono però ulteriori dettagli sulla trama, se non che potrebbe anche connettersi al prossimo reboot dei Fatastici 4 di Jon Watts, essendo in verità Kang il Conquistatore un discendente di Mr. Fantastic.