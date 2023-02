Ant-Man and The Wasp Quantumania, quanto dura il film con Paul Rudd?

Il terzo capitolo della saga sull'uomo formica prende il nome di Ant-Man and the Wasp: Quantumania e sarà in sala dal 15 febbraio 2023. La partecipazione di Jonathan Majors, unita a interessanti sviluppi della trama, rende trepidante l'attesa; ma qual è il minutaggio esatto del film?

Il nuovo prodotto Marvel durerà 125 minuti, ossia 2 ore e 5 minuti. Una cifra simile è di poco superiore rispetto a quella dei due film precedenti, ossia Ant-Man (117 minuti, 1 ora e 57 minuti) e Ant-Man and the Wasp (118 minuti, 1 ora e 56 minuti).

La notizia è confortante, ma alcuni fan non sono d'accordo: per loro, la storia che vedrà Scott Lang e Hope van Dyne fronteggiare il Regno Quantico, una nuova versione di Kang il Conquistatore e tutti gli altri elementi che prefigurano il nuovo film sugli Avengers avrebbe dovuto avere un minutaggio ben maggiore. Una spiegazione possibile è che il pericolo non sia ancora insormontabile – per Kevin Feige, Kang deve ancora riconquistare il suo potere in Ant-Man 3.

Al momento, le anticipazioni della trama suggeriscono che i due protagonisti verranno risucchiati nel Regno Quantico a causa dell'invenzione di Cassie (Kathryn Newton), per poi scoprire la civiltà che vi dimora. Tra gli abitanti ricordiamo soprattutto Krylar di Bill Murray (un aristocratico che potrebbe aver avuto una relazione con Janet), MDORK (organismo meccanico progettato per uccidere) e ovviamente Kang (interpretato da Jonathan Majors), supercriminale proveniente dal XXX secolo con la capacità di viaggiare attraverso il tempo e le dimensioni. Quella presente in Ant-Man 3 è soltanto una delle tante versioni dell'antagonista, che sarà sviluppato sempre più fino ad Anvengers: Kang Dynasty, in uscita il 2 maggio 2025.

Per altre indiscrezioni sulla trama, sembrerebbe esserci un gigantesco leak sulle scene post-credit di Ant-Man 3 e del futuro della saga.