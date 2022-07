Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il debutto di MODOK nel MCU nel trailer del film Marvel

Al Comic-Con di San Diego, Kevin Feige ha svelato i progetti futuri del Marvel Cinematic Universe a partire dalle Fasi 5 e 6 che, insieme alla Fase 4, andranno a comporre la Saga del Multiverso. A dare il via alla Fase 5 sarà Ant-Man and the Wasp: Quantumania, del quale è stato mostrato il trailer in esclusiva per i partecipanti al panel.

Prima dell'inizio del panel, i Marvel Studios hanno diffuso il poster ufficiale del terzo film su Ant-Man con il ritorno di Paul Rudd e di Evangeline Lilly, nonché il primo sguardo in assoluto a Cassie Lang / Stature, la figlia di Ant-Man, e al nuovo villain del MCU, Kang il Conquistatore, già apparso nella serie TV Loki.

Nell'attesa che il filmato proiettato in anteprima venga pubblicato, alcune affidabili testate di settore hanno svelato alcune informazioni sul trailer di Ant-Man 3: oltre alla voce fuori campo di un uomo che sembra essere Colui che resta, ovvero il Kang interpretato da Jonathan Majors, sarebbe apparso in una brevissima inquadratura anche M.O.D.O.K. Si tratta di un'apparizione fugace che non rivela neppure chi darà la voce al villain dei fumetti Marvel, che nella versione originale della serie animata Hulu M.O.D.O.K. era stato interpretato da Patton Oswalt.

Come già rivelato, il terzo film su Ant-Man darà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe: il film diretto da Peyton Reed con la sceneggiatura di Jeff Loveness, vedrà la partecipazione al cast di Michael Douglas, Michelle Pfeiffer e Bill Murray.

Il film in uscita a febbraio 2023 sarà seguito dalla serie Disney+ Secret Invasion, dal terzo film sui Guardiani della Galassia, la serie spin-off di Hawkeye su Maya Lopez intitolata Echo, e poi il ritorno di Captain Marvel in The Marvels, la stagione 2 di Loki, Blade con Mahershala Ali, le nuove serie Ironheart e Agatha: Coven of Chaos nell'autunno-inverno del 2023, seguite da Captain America: New World Order e dall'attesissimo ritorno di Charlie Cox nella serie TV Daredevil: Born Again, infine Thunderbolts atteso in sala a luglio 2024.

Queste tutte le produzioni annunciate nelle scorse ore che costituiranno il capitolo centrale della Saga del Multiverso, che segue la Saga dell'Infinito composta dalle Fasi 1, 2 e 3 del Marvel Cinematic Universe.