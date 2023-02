Ant-Man and the Wasp: Quantumania, chi è Krylar? Tutto sul personaggio di Bill Murray

Ant-Man and the Wasp: Quantumania ci ha permesso non solo di far la conoscenza di Kang il Conquistatore, ma anche di approfondire il discorso sul Regno Quantico, mai centrale quanto stavolta per le sorti dell'intero Marvel Cinematic Universe, presentandocene quindi anche un po' di abitanti decisamente singolari.

Tra questi troviamo Krylar (pardon: Lord Krylar!), il tanto chiacchierato personaggio interpretato da un Bill Murray all'esordio nel Marvel Cinematic Universe: si tratta, come ci viene più volte lasciato intendere dallo stesso, di un vecchio compagno d'avventura/amante di Janet van Dyne, con la quale aveva combattuto Kang ed evidentemente intrattenuto una relazione sentimentale, prima di cedere alle lusinghe del potere dopo il ritorno del personaggio di Michelle Pfeiffer nel nostro universo.

Quella di Krylar nell'MCU resterà un'apparizione presumibilmente unica, proprio come unica è stata la sua comparsa nell'universo Marvel cartaceo: l'anno era il 1972 e la serie quella dell'Incredibile Hulk, volume #156; il Krylar cartaceo è un trafficante d'armi che vive nel Microverso e non ha mai interagito con Ant-Man e soci, finendo invece per perdere la vita nel tentativo di uccidere Hulk.

E voi, sapevate già chi fosse Krylar? Vi aspettavate la sua comparsa, visto il ruolo evidentemente di scarsa importanza ricoperto nell'universo Marvel? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.