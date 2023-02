Ant-Man and the Wasp: Quantumania, chi è Kathryn Newton? Tutto sulla Cassie Lang dell'MCU

Oltre ad introdurre ufficialmente Kang come nuova minaccia livello Avengers, Ant-Man and the Wasp: Quantumania ci permetterà anche di fare la conoscenza di Kathryn Newton, aka il nuovo volto di una Cassie Lang che mettiamo in preventivo di rivedere in più occasioni nel corso del franchise. Ma cosa sappiamo di questa new entry?

Classe 1997, l'attrice che ha reclutato Bill Murray per Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha già una carriera di tutto rispetto alle spalle: l'esordio avviene alla tenera età di 4 anni sul piccolo schermo, quando la nostra Kathryn prende parte alla soap-opera La Valle dei Pini; dopo vari ruoli secondari, il primo ingaggio da protagonista arriva però nel 2012, anno in cui al cinema arriva Paranormal Activity 4.

Da lì in poi è una continua ascesa tra grande e piccolo schermo: se in TV vediamo Kahtryn Newton in serie come Mad Man, Supernatural e Big Little Lies, al cinema arrivano infatti ruoli di altrettanto prestigio in film come Tre Manifesti a Ebbing, Missouri, Detective Pikachu e soprattutto il recente Freaky, che ha visto Newton interpretare con grande efficacia la parte di un serial killer intrappolato nel corpo di una ragazza.

Il Marvel Cinematic Universe potrebbe dunque rivelarsi al tempo stesso consacrazione e trampolino di lancio definitivo per la nostra Cassie Lang: e voi, cosa pensate della prova di Kathryn Newton? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, in che modo la colonna sonora di Ant-Man 3 potrebbe averci spoilerato il film.