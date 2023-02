Ant-Man and The Wasp: Quantumania, a chi si è ispirato Jess Loveness?

Attingere agli anni '90 da due degli attori più influenti del tempo? E' il caso di Jeff Loveness, scrittore di Ant-Man and The Wasp: Quantumania. I temi principali per tale ispirazione sono: rapporto padre-figlia.

"Ci sono molte cose in tavola. Molti progetti MCU in atto, ma concentratevi su questa, questa è una storia su un padre e una figlia, sin dall'inizio", ha rivelato Jeff Loveness in un'intervista per Variety, della quale potrete trovare un estratto in calce.

"Mi sono ispirato quindi ai film degli anni '90 di Robin Williams o quelli di Steve Martin. Il padre protagonista di 'Il padre della sposa' ["Father of the Bride"] o di 'Jumanji'", aggiunge lo scrittore. Loveness sembra aver preso ispirazione dal passato, e CHE passato! Due film che hanno segnato l'infanzia di molti, per la profondità del loro messaggio e l'efficacia della storia.

Per Quantumania anche Miss Minutes vi chiede di non fare spoilers...quindi non riveleremo nulla. Vi anticipiamo solo che nel film, Paul Rudd interpreta Ant-Man e il padre di Kathryn Newton, aka Cassandra Lang.. Il loro rapporto apparirà centrale nel film, proprio come sottolineato da Loveness. È dunque evidente tale rimando, che deve aver influenzato moltissimo lo scrittore.

