Ant-Man and The Wasp: Quantumania, Cassie Lang si aggiunge agli eroi in questo fan poster

La nuova Cassie Lang Kathryn Newton è tra i protagonisti di un fan poster di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, dove si unisce agli altri eroi nei panni di Stinger.

Il Disney Investor Day 2020 ha portato grandi annunci in casa Marvel, alcuni più inaspettati di altri, come l'Holiday Special de I Guardiani della Galassia o il fatto che non vi sarà un recast di Black Panther per il sequel, altri più vicini alle teorie del web, come l'identità del villain di Christian Bale in Thor: Love and Thunder o il fatto che Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà strettamente legato a Spider-Man 3, oltre che WandaVision.

Intanto, Kevin Feige ci ha fornito anche alcune informazioni riguardanti Ant-Man 3, a partire dal titolo Ant-Man and The Wasp: Quantumania, alla conferma di Jonathan Majors come Kang il Conquistatore, ma anche l'annuncio di una nuova Cassie Lang: sarà infatti l'attrice di Detective Pikachu e Freaky Kathryn Newton a interpretare la figlia, ora adolescente, di Scott Lang, che è già tra i protagonisti di un fan poster per il film.

In questa versione di Psychboz, la Netwon indossa il costume di Stinger, l'eroina che diventa la giovane Lang nei fumetti, che poi si unirà anche agli Young Avengers.

Non sappiamo di preciso cosa accadrà in Ant-Man and The Wasp: Quantumania, ma lo scopriremo sicuramente al suo arrivo nelle sale, confermata dalla stessa Janet Van Dyne a.k.a. Michelle Pfeiffer per il 2022.