Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Bill Murray conferma il suo ruolo: sarà un villain!

Ant-Man and the Wasp: Quantumania non sarà solo un passaggio fondamentale per questa Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, ma rappresenterà anche la prima (e unica?) occasione di vedere Bill Murray prender parte al franchise più popolare dell'ultimo decennio: ma in che ruolo avremo modo di ammirare la star di Ghostbusters?

Dei recenti rumor avevano parlato di un Bill Murray pronto a vestire i panni di Krylar, personaggio apparso una sola volta nell'universo Marvel cartaceo e che potrebbe, a quel punto, rappresentare poco più di una comparsa nel film di Peyton Reed: le ultime parole dell'attore, però, ci lasciano pensare a qualcosa di diverso.

Nel corso della sua ultima ospitata al The Eli Manning Show, infatti, Murray si è lasciato sfuggire che il suo personaggio in Ant-Man and the Wasp: Quantumania "sarà un villain", senza ovviamente specificare il nome del suddetto bad guy. La scelta, a questo punto, è piuttosto ampia: resta, ovviamente, anche il punto interrogativo relativo al minutaggio di cui il nostro Bill potrà godere nel corso della sua prima apparizione nell'MCU.

Cosa ne pensate? Quale villain Marvel credete possa interpretare Bill Murray? Diteci la vostra nei commenti! Alcuni rumor, intanto, parlano del possibile debutto di MODOK in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.