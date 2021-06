Ant-Man and the Wasp: Quantumania, l'annuncio di Paul Rudd: le riprese sono iniziate!

Dopo quasi due anni di rallentamenti, stop, slittamenti e problemi vari causati dalla pandemia le cose stanno pian piano tornando ad un accenno di normalità anche per quanto riguarda le grosse produzioni cinematografiche come il Marvel Cinematic Universe: anche per i protagonisti di Ant-Man 3, dunque, è tempo di rimettersi all'opera!

Non che i nostri eroi siano mai stati con le mani in mano, naturalmente: già nelle scorse settimane Michelle Pfeiffer ci aveva mostrato i suoi allenamenti per Ant-Man 3, ma in queste ore è finalmente arrivato l'annuncio che tutti i fan attendevano, vale a dire quello sul via alle riprese.

Tramite Twitter, infatti, un Paul Rudd in trasferta londinese ha annunciato l'inizio dei lavori su Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il film che vedrà il ritorno del suo Scott Lang e dei suoi compagni d'avventura Hank, Hope e Janet, tornati in vita dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

"Sono a Londra per girare Ant-Man 3" sono state le parole di Rudd nel video postato sui social: un annuncio coinciso che ha però fatto esplodere la gioia dei tanti fan in attesa di novità sul nuovo film del Marvel Cinematic Universe. Ma a proposito di novità e anticipazioni: recentemente una star di Loki potrebbe averci fatto un grosso spoiler su Ant-Man and the Wasp: Quantumania.